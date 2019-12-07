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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

07.12.2019 | 16:58

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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