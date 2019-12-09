Ceren Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.
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