CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı | Video

Tarsus'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verilen Ahmet Şenol Bakır isimli vatandaş üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği Bakır'ın vücudunda yanıklar meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.