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CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video

CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video
05.02.2020 | 11:33

Başörtülü kadınlara ağır hakaret! Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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