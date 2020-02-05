CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video
Başörtülü kadınlara ağır hakaret! Başörtülü kadın personele ağır hakaretlerde bulunan CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
01:14
Erzurum’daki halk otobüsü kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 05.02.2020 | 11:20
03:16
Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada | Video 05.02.2020 | 11:18
01:25
02:59
Sobayı benzinle tutuşturan şahıslar kendilerini yaktı | Video 05.02.2020 | 10:45
01:20
Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı 2 yaralı | Video 05.02.2020 | 10:42
01:28
Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı | Video 05.02.2020 | 10:16
03:12
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı | Video 05.02.2020 | 10:16
05:44
00:08
10:37
01:30
'Üstü kirli' diye otobüsten çocuğu otobüsten attı, yolcuyu darp etti | Video 05.02.2020 | 09:46
02:26
01:09
00:43
İstanbul TEM Otoyolu'nda 2 kamyon çarpıştı, trafik oluştu | Video 05.02.2020 | 08:22
05:08
İtfaiye eri el frenini çekmeyi unuttu: 3 kişi ezildi | Video 05.02.2020 | 00:08
00:58
İtfaiye aracı ile otomobil tramvay yolunda çarpıştı | Video 04.02.2020 | 23:27
01:24
Son dakika! Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 04.02.2020 | 22:04
03:05
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! İşte son gelişmeler | Video 04.02.2020 | 21:13
01:02
Lüks araç ile otobüsün çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 04.02.2020 | 18:22