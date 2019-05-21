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CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu ile ilgili skandal sözler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk oldu. Ahmet Hakan, Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı manşeti ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun çarpıtılan sözlerini sorunca sert tartışmalara neden oldu. İmamoğlu, soruya cevap veremeyince 'Bu konuyu kapatalım, başka soruya geçelim' diyerek geçiştirmeye çalıştı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya hakaret etmeye başladı. İmamoğlu'nun bu hakaretlerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

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CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu ile ilgili skandal sözler
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