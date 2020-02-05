Çift katlı halk otobüsü durağa çarptı | Video
Çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi. İstanbul Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü iddiaya göre telefonla konuşan şoför nedeniyle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyen 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
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