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Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı | Video

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı | Video
05.02.2020 | 18:29

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha düştü. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı. Uçar, "Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Baya bir sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri önlerine alıp savurup götürdü. Derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve vatandaş vardı. Allah'a şükür ki biz çalışma alanını o an boşalttık. Bütün vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık. Etraftan uzaklaştırdık ve ikinci aramayı biz yapacağız dedik. Sakin bir ortam oluşturduk. Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu. Çığ alanında sadece bizler ve jandarma vardık, diğerleri yukarıda onlar da sürüklendi" dedi.

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