Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları | Video
Van'daki çığ felaketinde karlar altında kalan bir vatandaşın kurtarılma anı, orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ELLERİYLE KAZIYARAK ÇIKARDILAR
Çalışmalar sırasında kar altından canlı kurtarılan bir vatandaşımızın, kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin yoğun çabaları görülürken, o anlardaki panik aliyle kar kütlelerini elleriyle kazıyarak yaralıyı çıkarma çabaları da kameralara yansıdı.
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