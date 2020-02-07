Web TV Yaşam Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video

Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video

Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video
07.02.2020 | 10:23

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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