Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video
Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’i arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
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