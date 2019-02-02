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Şöhretin dozunu kaçıran çiğ köfteci gitar çalan gençlere saldırdı!

Sosyal medyada asabi davranışları ile meşhur olan İstanbul Eminönü'deki çiğ köfteci, son yaptığı şeyle sınırını iyice aştı. Asabi davranışlarında dozu iyice kaçıran çiğ köfteci gitar sokakta gitar çalan iki gence saldırarak darp etti. Sosyal medyada yayaınlanan olay anın ait video tepki çekti.

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir video ile gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin Dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı. O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor.
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Şöhretin dozunu kaçıran çiğ köfteci gitar çalan gençlere saldırdı!
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