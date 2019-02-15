Çinli genç kızın tuvali “peçete”

Çin'de genç bir kız resimlerini peçetenin üzerine çiziyor. Her bir çizgisini ustalıkla çizen genç yetenek, görenleri kendine hayran bırakıyor. Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde yaşayan genç, her bir resmi üzerinde 2 ila 10 saat arasında çalıştığını şimdiye kadar 400'den fazla peçeteyi boyadığını belirtti.

Peçeteye resim çizmenin hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Lyu Piao, "Neredeyse her gün resim yapıyorum. Bazen günde 3 resim yapıyorum. Resimlerimi 4 kategoride çiziyorum: eski kostümler, çizgi karakterler, ailem ve arkadaşlarımın hayatından kesitler ve seyahatlerimde çektiğim fotoğraflar" ifadelerini kullandı.