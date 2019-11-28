Çinli turistlerin ölümden döndüğü kaza kamerada
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı. Turistlerin tedavileri devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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