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Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler kavga etti... O anlar kamerada

Elazığ’da iftar vakti meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüler de kavga etti. Kazada otomobil ise korkuluklar sayesinde aşağı düşmedi.

Kaza, İstasyon kavşağı alt geçidi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O. A. idaresindeki 23 BC 177 plakalı otomobil ile U.G. idaresindeki 36 HK 688 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobil demir bariyerlere saplanırken 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücüler ise bir anda birbirine girdi.Kavga eden sürücüleri olay yerindeki vatandaşlar ve polisler ayırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler kavga etti... O anlar kamerada
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