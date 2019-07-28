"Çirkin ördek" festivalin ilgi odağı oldu

Emekli öğretmen Ahmet Karataş, "Aracımla ilgili oldukça yoğun bir ilgi var. İlk 1930'larda düşünülüyor ancak 1942'de imalata geçiriliyor. Savaş çıkınca maalesef patent çalınır kaygısıyla hem fabrikasını yıkıyorlar, mevcut araçları kaybediyorlar. Sadece 3 tanesini toprağa gömüyorlar. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda çıkartıldı. Araç 1946 yılında Paris otomobil fuarına çıkıyor burada dünyanın en çirkin aracı olarak kabul ediliyor ama çok talep geliyor."

"Dünyada 15 milyon 700 küsur tane üretiliyor. 1990 senesinde teknolojiye ayak uyduramadığı içinde imalatına son veriliyor. Ancak aracın asıl önemli olan kısmı politika üzerine üretilmesi bu da tarım politikası. Yani Fransa'da köylü ürününü şehre kolayca iletebilmesi için, kolay kullanışlı maliyeti düşük, kendi tamirini kendi yapabilecek şekilde bir araç düşünülüyor bu nedenle de hafif bir araç. 2 silindirli 600 cc bu son modeli daha önceki modelleri daha düşük beygir gücüne sahip. Şu anda dünyada 45 tane olduğu söyleniyor. Türkiye'de ise bilinen 71 tane mevcut. Bunların yaklaşık 25 tanesi mevcut durumda. Araç benim gençlik hayalim. Benim tanışmam üniversite yıllarıma denk geliyor. İlk 1980 yılında yurt dışında satın aldım ancak o gün maliyetler yüksek olduğu için gümrük verip getiremediğim içimde ukde kalandı. Ama daha sonra emekli olduk kısmet oldu aldım. Kendimiz restore ettik bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda Samsun'da ve Karadeniz'de bir tane. Bu araçlar ürünleri pazara taşımak için, köylü ürününü kolayca şehre ulaştırsın diye tasarlanmış. Değişik ülkelerde değişik lakapları var. Fransa'da ki lakabında yumurta sepeti. Sebebi de aracın süspansiyonu çok yüksek olması dünyada devrilmeyen tek araba olarak geçiyor. İşte bu nedenle yumurtayı koyduğunuz zaman en kötü şartlarda bile kırılmadan götürebiliyor. O nedenle Fransa'da yumurta sepeti ama Almanya'da çirkin ördek diyorlar. Değişik ülkelerde değişik değişik lakaplarla anılıyor. Şu anda Hırvatistan'da bir dünya buluşması var. Yaklaşık 15 bin arabanın geleceği bekleniyor Türkiye'den de 7 arkadaşımız yola çıktılar, onlarında yolları açık olsun" şeklinde konuştu.