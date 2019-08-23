Civciv çıkarma oyunu adı altında çocuk istismarına soruşturma!

Olay geçen 18 Ağustos akşamı yaşandı. Köyde yapılan düğün, kına ve bayramlarda düzenlenen 'civciv çıkarma' adı verdikleri skandal âdet, R.G. için düzenlenen kına eğlencesinde de tekrarlandı.

Oyun olarak tanımladıkları 'civciv çıkarma'yla ilgili ulaşılan bir video kaydına göre olay şöyle gerçekleşiyor: Bir odanın ortasına geniş bir çarşaf geriliyor. Ayakta duran 3-4 kişi gerilen çarşafı tutuyor. Çarşafın altına ise yaşları 7 ile 12 arasında değişen 3-4 çocuk giriyor. Bu çocuklarla birlikte 18 yaşın üstünde birkaç kişi de çarşafın altına giriyor. Çevredekilerin gülüşmeleri eşliğinde, çarşafın altındaki çocukların giysileri tek tek çıkarılıyor. Kayda göre, çocukların bazıları çığlık atarken, bazıları çarşafın altından kurtulmaya çalışıyor. Çarşafın altından çıkan çocuklardan ikisinin iç çamaşırlarının da çıkarılmış olduğu görülüyor.

ÜÇ TUTUKLAMA TALEBİ

Dakikalarca süren oyuna ilişkin video kaydının yayılması üzerine, çocuklardan bazılarının ailesi durumdan şikâyetçi oldu. Durum Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.