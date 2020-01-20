Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı etkinlik takvimiyle birlikte çocuklara ve velilere birçok bilgi ve tavsiye sunuldu. Uzman Pedagog Oya Akbaş, etkinlik takvimini ve yarıyıl tatilinde ailelerin yapması gerekenleri A Haber’e anlattı.

"ÇOÇUKLAR KENDİ KİTAPLARINI YAZSINLAR"

Uzman Pedagog Oya Akbaş, "Artık kalıplaşmış, klasikleşmiş durumlardan çıkmamız gerekiyor. Buna yönelik Bakanlığımızın da sunduğu takvim çok yararlı. Bu süreçlerde önerebileceğim mahallelerindeki bir esnafı tanıyabilir, bir eczaneye girip çalışanlarla, simit satan insanlarla sohbet edebilirler. Kitap okuma noktasında bunu günlük hayatlarında daima yapmaları gerekir ancak farklı olarak kendi hikayelerini, kitaplarını yazmalarını önerebilirim. Bir kapak yapsınlar, o kapağın içini doldursunlar, böylelikle belki içlerinden bir yazar ortaya çıkacaktır." tavsiyelerinde bulundu.

Tabletler ve dijital oyunlara yönelik ise Akbaş; "Amaç tamamen çocuğu bu noktalardan uzaklaştırmak olmalı. Kendine ve topluma faydalı, düşünebilen çocuklar yetiştirmek ilk amacımız olmalıdır. Bunları da komşuluk ilişkilerimizle, sosyal ilişkilerimizle geliştirebiliriz." şeklinde ifade etti.