Çoçuklarda başarının sırrı: Sağlıklı beslenme!

Milli Eğitim Bakanlığı çocukların eğitiminde rol model olan aileleri önemli bilgilerle güncel şekilde desteklemek amacıyla ‘BİZDEN’ adlı aylık bülten hazırlamaya başladı.

Bu ay ikincisi yayınlanan bültenin içeriğini ve önemini Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu aktardı.

"ÖĞRENMENİN KALIClLIĞI KONUSUNDA KAHVALTININ ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Derginin ilk sayısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Ailelerin hayat boyu süren öğrenme yolculuğuna katkıda bulunmak amacıyla 'BİZDEN' ismini verdiğimiz bülteni hazırladık. Yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının okullarını sıklıkla ziyaret edemeyen ailelerimize de ulaşabilmek için çevrimiçi olarak yayınlamaya başladık." demişti.

Hazırlanan bülten ile velilerin ve öğrencilerin özbilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Temel Eğitim Müdürü Cem Gençoğlu ise; "Eğitimde küçük dokunuşlar çok büyük etkilere neden olabiliyor. O yüzden velilerimize göndereceğimiz bu bülten özellikle çocukların öğrenme ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Bültende bulunan kahvaltı öğününün önemine değinen Gençoğlu, "öğrenme ve öğrenmenin kalıcılığı konusunda güçlü bir kahvaltının çok önemi var, çocukların yemekten hoşlanmadıkları yiyecekleri süsleyerek, kuru gıdalarla zenginleştirerek çocuklara sevdirelebilir." dedi.

TAKVİYE OLARAK EN İYİ TERCİH SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Gençoğlu, beslenme çantası içeriğinin protein bakımından zengin olması gerektiğini vurguladı. Gerekli noktalarda beslenme çantasına takviyede bulunulmasında fayda olduğunu ve takviye olarak en iyi tercihlerin süt ve süt ürünlerinin olacağını belirtti.

Su tüketiminin 8 ila 10 bardak arasında olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, eğitim çağındaki çocuklar için; proteinlerin, Omega 3 ve B vitamininin çok önemli olduğunu vurguladı.