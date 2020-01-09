Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar

Bilecik'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3.5 yaşındaki ikizler sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Çocukların babası Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalye de oturduğu görüldü.

Bilecik'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine bir süredir konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3.5 yaşındaki çocuklarını bıraktıkları özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Tarakçı paylaşımında, 'Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı ekle sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Sizde çocuklarınıza güvenin eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız çocukların huzursuzluklarından şüphelenin' dedi.