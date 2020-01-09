Web TV Yaşam Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar

Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar

09.01.2020 | 16:13

Bilecik'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3.5 yaşındaki ikizler sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Çocukların babası Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Fotoğrafta biri yarı çıplak olan iki çocuğun sandalyeye iple bağlandığı, sınıftaki diğer 2 çocuğun ise masa ve sandalye de oturduğu görüldü.

Bilecik'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine bir süredir konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3.5 yaşındaki çocuklarını bıraktıkları özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterirken, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Tarakçı paylaşımında, 'Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı ekle sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Sizde çocuklarınıza güvenin eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız çocukların huzursuzluklarından şüphelenin' dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar 00:45
Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar 09.01.2020 | 16:13
Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu 01:01
Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu 09.01.2020 | 15:42
Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış 04:52
Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış 09.01.2020 | 15:03
Emniyet müdürünün eşinden duygulandıran hareket...Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı 03:31
Emniyet müdürünün eşinden duygulandıran hareket...Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı 09.01.2020 | 15:07
Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber 03:10
Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber 09.01.2020 | 13:33
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü 09:22
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü 09.01.2020 | 12:06
Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı 02:19
Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı 09.01.2020 | 12:04
Şişli'de yanlışlıkla cinayet! Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm 02:29
Şişli'de "yanlışlıkla" cinayet! "Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm" 09.01.2020 | 11:51
Esnafın bilgisayarından cinsel istismar görüntüleri çıktı, halk sokağa döküldü 01:04
Esnafın bilgisayarından cinsel istismar görüntüleri çıktı, halk sokağa döküldü 09.01.2020 | 11:32
Beyoğlu'nda tadilat halindeki bina böyle çöktü 01:00
Beyoğlu'nda tadilat halindeki bina böyle çöktü 09.01.2020 | 11:03
Prim borcu olanlara sağlık hizmeti 1 yıl uzadı 01:11
Prim borcu olanlara sağlık hizmeti 1 yıl uzadı 09.01.2020 | 10:47
Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi 03:28
Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi 09.01.2020 | 10:49
Beyoğlu'nda bina çöktü! 03:38
Beyoğlu'nda bina çöktü! 09.01.2020 | 10:32
Sevgilisinden ayrılmak istemeyen adam ortalığı birbirine kattı 02:59
Sevgilisinden ayrılmak istemeyen adam ortalığı birbirine kattı 09.01.2020 | 10:18
İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 01:42
İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 09.01.2020 | 10:25
Yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:48
Yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 09.01.2020 | 10:23
Mecidiyeköy’de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar 01:37
Mecidiyeköy’de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar 09.01.2020 | 10:06
Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı 01:36
Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı 09.01.2020 | 09:46
Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada 03:14
Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada 09.01.2020 | 09:54
Esenler Belediye Başkanı'nın en acı günü! 01:11
Esenler Belediye Başkanı'nın en acı günü! 09.01.2020 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN