Çocukları sakın böyle beslemeyin! Çocuklara büyüme aşamasında sakın...
Kahvaltı haberlerine konuk olan Antrenör Doris Hoffer çocukların spora nasıl alıştırılabileceği ve beslenme konusunda önemli ipuçları paylaştı. Antrenör Doris Hoffer, çocukların büyüklerini örnek aldıklarını belirterek “Çocuklara büyüme aşamasında diyet yaptırmayın”
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