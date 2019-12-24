Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan anne babalar dikkat! Çocuk fotoğrafı paylaşanlara dava...
Sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını paylaşan anne ve babalara dava açılabilecek! Özellikle çocuklara yönelik cinsel saldırılara yol açabileceği de düşünülerek sapıklara ve kötü niyetli kişilere önlem olarak; uzmanlar aileleri fotoğraf paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Yasaların çocukları sadece diğer kişilere karşı değil anne ve babalarına karşı da korumakta olduğunu belirten uzmanlar anne ve babaları uyarıyor. İşte çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ailelerin karşı karşıya kalabileceği yasal yaptırımlar...
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