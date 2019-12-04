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Çok paylaşım çok müşteri

04.12.2019 | 11:54

Sunumları, kendine özgü tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekiyorlar. Her geçen gün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla daha çok tanınıp müşteri sayılarını arttırıyorlar. Onların ünlenmesi küçük ve orta esnafı da harekete geçirdi. Artık sosyal medya bir reklam mecrası oldu. Reklama para harcamak istemeyen esnaf sosyal medyaya sarıldı. Takipçilerinin ve müşterilerinin dikkatini çekmek için her biri yeni imajlar, sunumlar gerçekleştirdi.

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