Çorum Sungurlu'da ölen sürücünün çalan telefonunu açan polis memuru acı haberi veremedi!

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan 28 yaşındaki Ali Fidancık hayatını kaybetti araç içerisinde sıkışan Gündoğdu ve Fidancı'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.