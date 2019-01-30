Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çorum Sungurlu'da ölen sürücünün çalan telefonunu açan polis memuru acı haberi veremedi!

Çorum Sungurlu ilçesinde peynir yüklü minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinde ölen sürücünün uzun süren çalan cep telefonunu bakan polis memuru, acı haberi arayan kişiye veremedi.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan 28 yaşındaki Ali Fidancık hayatını kaybetti araç içerisinde sıkışan Gündoğdu ve Fidancı'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum Sungurlu'da ölen sürücünün çalan telefonunu açan polis memuru acı haberi veremedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN