Çorum'da doktorları saşırtan olay;safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın (60) safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 adet taş çıkarıldı. Çorum'da doktorları şaşırtan olay; safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın (60) safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 adet taş çıkarıldı. Taşlar 4 personel tarafından 1 saatte sayılabildi. Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın yapılan muayenesi ve çekilen ultrason filminde safra kesesinde taşlar olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 adet taş çıkarıldı.Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu.