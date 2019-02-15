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Çorum'da istinat duvarı böyle çöktü

Çorum’da toprak kayması sonrası istinat duvarında yaşanan göçük, saniye saniye görüntülendi. Olay, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yolu 3. Cadde üzerinde bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvar toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme anında bahçede kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçerken, çöken duvarın yanında bulunan bir iş yerine ait kantarda maddi hasar meydana geldi. Torak kaymasından dolayı bölgedeki bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

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Çorum'da istinat duvarı böyle çöktü
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