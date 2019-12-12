Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
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