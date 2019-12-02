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Çukura düşen atı itfaiye kurtardı

02.12.2019 | 18:02

Hatay'da, çukura düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilerlerken yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at, içine düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.
Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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