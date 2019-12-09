Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve tıp doktoru Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Karataş ve SMA hastası Demir'i hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzel Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansının ardından Koç Üniversitesi hastanesine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede 93 yaşındaki Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşça'yı, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş'ı ve hastanede tedavi gören SMA Hastası Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Çavuş Yusuf Karataş'la sohbetinde, "Yakın takip ediyorum, Bizden ne isteğin arzun olursa Paşam burada hemen söylersin. Sizler bizler için cephede savaştınız, hiçbir evladımızın da kanı yerde kalmıyor" demesi üzerine Karataş, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Uzman Çavuş Karataş, sanatçı Yavaşça ve SMA hastası Demir hakkında doktorlardan bilgiler aldı.