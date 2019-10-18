Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
Trabzon'da, sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra öğrenci evine çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'ye (25) verilen 10'ar yıl hapis cezası, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nce 8'er ay 22'şer güne indirilip, 5 yıl süreyle ertelendi.
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