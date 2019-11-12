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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi

12.11.2019 | 11:09

Adana'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 8 şüpheli sınır dışı edildi, 2 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı.

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