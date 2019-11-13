DEAŞ'ın hücre evine operasyon! Oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silahı ele geçirildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki tekel bayisine bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, oklarının ucuna el yapımı patlayıcı yerleştirilerek kullanılan "arbalet" yay silahı ele geçirildi.
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