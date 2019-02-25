Dehşet anları kamerada!

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.40 sıralarında Güngören'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü sokak arasından caddeye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil o esnada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kadın park halindeki araç ile kendisine çarpan otomobilin arasında sıkıştı. Kaza sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Kadına müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve otomobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik normal bir şekilde seyrettiği esnada sokak arasından bir otomobil çıkıyor. Caddeye giriş yapan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarpıyor. Minibüsün çarptığı otomobil kontrolden çıkarak, elinde poşetlerle kaldırımdan yola inen kadına ve sonrasında park halindeki otomobile çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarparak kaldırıma savruluyor. Kazayı gören otomobil ve minibüs şoförü ile vatandaşlar koşarak kadının yanına geliyor.