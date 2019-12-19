Dehşete düşüren kaza kamerada...Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlatttığı genç ağır yaralandı.
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