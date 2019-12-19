Web TV Yaşam Dehşete düşüren kaza kamerada...Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü

Dehşete düşüren kaza kamerada...Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü

19.12.2019 | 11:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlatttığı genç ağır yaralandı.

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