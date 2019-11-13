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Dehşeti yaşan bisikletli o anları anlattı:"Görüntülere bakılırsa benim hayatta olmamam lazım"

13.11.2019 | 18:13

Antalya’da ambulansa yol vermek isteyen otomobille çarpışıp savrulan otomobilin çarptığı bisikletli yaşadığına inanamıyor. Görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadığını söyleyen 22 yaşındaki inşaat işçisi Seyfi Demirtaş " Bu görüntülere göre benim hayatta olmamam lazım" dedi.Bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişinin yaralandığı kazada, iş yerinin önünde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, iş yeri önünde oturanlar büyük panik yaşadı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı 07 AEC 481 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç'n kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 AEC 481 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve ayakta tedavi gören 22 yaşındaki inşaat işçisi Seyfi Demirtaş, kaza örüntülerini güvenlik kamerasından izlediğinde inamadğını söyledi. Adeta ölümden döndüğünün anlaşıldığını ifade eden Demirtaş " Akşamüstü çy içmeye geldim, kalktık bu arada arkadaş hesabı öderken bisikletin üzerinde bekliyordum. Karşıdana racın carpmasıyla birlikte uçtum ve neye uğradığımı şaşındım. Hastaneye gittim taburcu oldum. Videoyu izledim görüntülere bakınca görüntüye göre benim yaşamamam lazımdı dedim' diye konuştu.

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