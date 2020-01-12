Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan, bir daha da haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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