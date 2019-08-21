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Denizi'de tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean böyle görüntülendi

Denizli’de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, tekstil firması işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü ile Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza sonrası 14 kişi yaralanırken, kaza anı ise o anda yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte giderken sol şeritte giden midibüse çarpması ve sonrasında midibüsün devrilmesi yer alıyor.
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Denizi'de tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean böyle görüntülendi
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