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Denizin rengi değişti, vatandaşlar şaşırdı

02.11.2019 | 18:13

İzmir’in Konak ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ana su borusunun patlaması nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, akan tonlarca su denizinde rengini değiştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye ekipleri, cadde üzerinde yol yapım çalışması yapıyordu. Çalışmalar sırasında bir anda ana su borusu patladı. Ne olduğunu şaşıran ekipler, patlayan suya müdahale edemeyince cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokakta büyük su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar birikintiler nedeniyle evlerine giremedi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Ana su borusunun patlaması nedeniyle tonlarca su üç saat boyunca İzmir Körfezi'ne doğru aktı. Akan suların taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Öte yandan, sular nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar suları iş yerlerinden dakikalarca kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Olay olur olmaz bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, patlayan boruya müdahale etmeye çalıştı; ancak ilk başta başarılı olamadı. Ekipler saatler süren çalışmaların ardından suyu kesmeyi başardı.

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