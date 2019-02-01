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Denizli'de 5 ayaklı kuzu görenleri hayrete düşürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 ayaklı ve altı tırnaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı. Kadıköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ümit Uysal'a ait bir koyun, beş ayaklı ve 6 tırnaklı kuzu doğurdu. Uysal'ın, durumu bildirmesi üzerine eve gelen veteriner tarafından yapılan incelemelerde kuzunun sağlığının iyi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Uysal, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti. Ön sol ayağının yakınında bulunan beşinci ayağı ile yürümeye ve ayakta durmaya çalışan kuzu, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

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Denizli'de 5 ayaklı kuzu görenleri hayrete düşürüyor
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