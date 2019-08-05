Denizli'de at arabasıyla yol ortasındaki demir bariyerleri çalan şahıs kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, At arabası ile yol kenarında duran bir kadın ardından demir bariyerlerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından demir bariyerin refüjde olduğunu gören kadın bariyeri kaldırarak götürmek istedi. Kadın ilk denemesinde bariyeri kaldıramayınca yere bıraktı sonra çevresini kolaçan ederek ikinci denemede bariyeri kaldırmayı başararak at arabasının üstüne koydu. Sonrasında ise gözlerden kayboldu.



Hırsızlık anını çeken vatandaşın ise çekim esnasında "Devletin malını çalmak bu kadar kolay" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.