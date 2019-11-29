Denizli'de kütüphanenin en yaşlı üyesi

Okuduğu kitaplar onu hayata bağlıyor. Satır aralarında bambaşka dünyalara yolculuk ediyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 79 yaşında olan Cevdet Urel, ilçedeki kitap cafenin en yaşlı üyesi. Gençlere örnek olan Urel, okumanın yaşı olmadığı mesajını verdi. Gününün büyük bir kısmını okuyarak geçiriyor.