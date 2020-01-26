Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin şiddeti bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da oldukça şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaşanan depremin şiddeti ise bir avize dükkanının güvenlik kamerasına böyle yansıdı.