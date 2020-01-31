Deprem duası okunuşu ve Türkçe anlamı!: Depremden korunmak için okunacak dua | Video

Ülkemizde birçok aktif fay hattı olması sebebiyle, sık sık deprem olmaktadır. Özellikle son depremler sonrası vatandaşlar deprem duası ve afetten korunma duasını araştırmaya başladılar. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Dosta Doğru programında Nihat Hatipoğlu deprem duası okunuşu ve anlamını paylaştı. Deprem duası video halinde ve yazılı olarak haberimizde yer alıyor. İşte, virüs, salgın hastalık gibi afetlerden korunmak için okunacak dua ve deprem duası…