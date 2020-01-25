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Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı

25.01.2020 | 12:41

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi, dün akşam yaşanan depremin ardından eline aldığı bıçakla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir şahıs, eline aldığı bıçakla sokağa çıkıp araçların lastiklerini patlattı. Fırat ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların önce içine bakan zanlı, ardından yanında taşıdığı bıçağı lastiklere sapladı. Şahsın lastikleri patlatma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede yaklaşık 160 aracın lastiğinin patlatıldığı öğrenildi.


Öte yandan sabah saatlerinde lastiklerinin patladığını gören araç sahipleri, kendi imkanları ile söktükleri tekerlekleri tamirciye götürdü. Vatandaşlar, özellikle deprem sonrası yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek yetkililerden zanlının bir an önce bulunmasını istedi.


Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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