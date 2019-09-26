Deprem uzmanı Prof. Dr. Kasımzade'den İstanbul'da yaşanan depremle ilgili flaş açıklama!

İstanbul, Silivri Açıklarında meydana gelen şiddetli deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika bilgileri paylaşılırken, depremin şiddetinin 6 büyüklüğünde belirtildi. Kandilli, İstanbul'un bütün ilçelerinden hissedilen depremin büyüklüğünü 6 olarak duyururken derinliğini 12.6 km olarak açıkladı. AFAD ise, Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurup derinliğini 6.99 km olarak kamuoyu son dakika paylaştı. Öte yandan, Marmara denizi açıklarında ise 3.1 şiddetinde artçı bir deprem daha meydana geldi.