Depremde panik yaşanan kahvehaneden kaçmayan çaycı o anları anlattı

Balıkesir'de, dün gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu. Masa altına girmek aklıma geldi" derken, Şener ise "Kaçmayı gereksiz buldum" dedi.