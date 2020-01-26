Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada
Elazığ depremi esnasında Malatya’da yüzlerce kişi depreme sokakta yakalandı. Belediyeye ait güvenlik kameraları tarafından yaşanan panik ve depremin şiddeti kameralara yansıdı.
Elazığ merkezli depremin şiddetle hissedildiği illerden Malatya'da yüzlerce kişi depreme ev ve iş yerlerinin dışında yakalandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, caddelerde seyir eden araçlardaki sürücü ve yolcuların yaşadığı panik ile yayaların yaşadığı korku yer aldı.
Kameralara cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallantısı da yansıdı.
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