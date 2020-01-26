Web TV Yaşam Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada

Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada

26.01.2020 | 18:28

Elazığ depremi esnasında Malatya’da yüzlerce kişi depreme sokakta yakalandı. Belediyeye ait güvenlik kameraları tarafından yaşanan panik ve depremin şiddeti kameralara yansıdı.

Elazığ merkezli depremin şiddetle hissedildiği illerden Malatya'da yüzlerce kişi depreme ev ve iş yerlerinin dışında yakalandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anlarda, caddelerde seyir eden araçlardaki sürücü ve yolcuların yaşadığı panik ile yayaların yaşadığı korku yer aldı.

Kameralara cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallantısı da yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 04:40
JAK Timleri 2,5 yaşındaki Yüsra bebek ve annesinin kurtarılma sürecini anlattı 26.01.2020 | 15:42
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 04:36
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 26.01.2020 | 15:02
Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti 01:16
Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti 26.01.2020 | 14:21
Mucize kurtuluş kamerada...Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı 02:35
Mucize kurtuluş kamerada...Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı 26.01.2020 | 12:26
Enkazdan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 08:54
Enkazdan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 26.01.2020 | 12:07
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 01:05
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 26.01.2020 | 11:46
Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı! 02:33
Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı! 26.01.2020 | 11:41
2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 01:41
2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 26.01.2020 | 11:38
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 03:51
Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi 26.01.2020 | 10:50
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 01:05
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı 1 ölü, 3 yaralı 26.01.2020 | 10:21
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 01:43
TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı 26.01.2020 | 10:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 01:17
150 TL için arkadaşını böyle öldürdü 26.01.2020 | 10:16
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 02:19
Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı 26.01.2020 | 10:14
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı Çocuklarım merdivenin altında 01:57
Enkazdan sağ kurtarılan annenin yardım feryadı "Çocuklarım merdivenin altında" 25.01.2020 | 16:38
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 03:20
Doğanyol'da depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 25.01.2020 | 15:21
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 09:23
Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama! 25.01.2020 | 14:48
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 04:01
Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti 25.01.2020 | 12:49
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 01:14
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı 25.01.2020 | 12:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN