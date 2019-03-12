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Derede boğularak ölen 4 yaşındaki Yağmur toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağmur gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Akbaşlar Mahallesi'ne halı yıkamak için giden Aydın ailesi küçük kızları Yağmur'u da yanında götürdü.

Annesi halı yıkadığı sırada babası Muhsin Aydın ile dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Yağmur, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan kızının ardından dereye atlayan baba, tüm çabalarına rağmen kızını kurtaramadı. Ailenin jandarmayı araması üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAD ve İnegöl itfaiye ekipleri, küçük kızı yaklaşık 50 metre uzaklıkta bularak kıyıya çıkardı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile sinir krizleri geçirirken, savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı. 4 yaşındaki

Yağmur Aydın'ın cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Minik çocuk dün gece akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Derede boğularak ölen 4 yaşındaki Yağmur toprağa verildi
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