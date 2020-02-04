Derede kaybolan operatöre ilişkin Gölkaya Belediye Başkanı A Haber’e açıklamalarda bulundu

Karadeniz’de yaşanan şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı. Düzce’de ise toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Devrilen iş makinesinin operatörü Muhammed Yılmaz düştüğü derede kayboldu.

Operatör için arama çalışmaları başlatılırken, bölgede ki son durumu Gölkaya Belediye Başkanı Yakup Demircan A Haber'e aktardı.

"DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARI İLE BÖLGEDE"

Gölkaya Belediye Başkanı Yakup Demircan: "Yağışların bol olduğu bir mevsimde Melen Çayı'nın çevresinde heyelanla birlikte bir şişkinlik meydana geliyor. Bunun üzerine iş makinesi operatörü bunu açmaya çalışırken aniden su ile birlikte dereye uçuyor. Bu noktada da su debisi fazla olmasından dolayı çok daha ileri bir noktaya taşınmış olabilir." ifadesinde bulundu.

Devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu belirten Demircan: "Düzce AFAD, UMKE ve özel idareler tüm çalışmalarda yer alıyor. İş makinesinin düştüğü bölge arandı ancak şuan için kendisine ulaşılamadı. Adapazarı ve İzmit'ten sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri geliyor, onlarla birlikte arama çalışmaları devam edecektir." dedi.