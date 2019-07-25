Dev kaya parçası evin üzerine böyle düştü

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıkaya kırsal Mahallesinde yıllardır, mahalleliye korkulu anlar yaşatan dağdaki kaya parçalarından biri büyük bir gürültüyle, dağın yamacında bulunan Mehmet Yeşildağ'a ait evin damına düştü. O esnada içeride kimsenin bulunmayışı ile büyük bir facia atlatıldı, taşın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahallelinin olayı jandarma ve AFAD'a bildirmesi üzerine, AFAD ekipleri mahalleye gelerek, kaya parçasının düştüğü ev ve bölgede incelemeler yaptı.

Yıllardır mahalleli olarak düşen kaya parçalarından endişe duyduklarını belirten, mahalle sakinlerinden Ömer Yeşildağ, "Son dört beş yıldır, dağdaki kaya parçaları sık sık düşmeye başladı ve en son dün amca oğlumun evinin damına düştü, Allah'tan kimse orada yoktu, olsaydı büyük bir facia olurdu. Bizler bu düşen kaya parçaları için önlem alınmasını istiyoruz. İşte bu gün AFAD ekibi geldi, taşın düştüğü evi, dağdaki diğer kaya parçalarını incelediler, İnşallah gerekli önlemleri alırlar bizde rahat bir nefes alırız" dedi.

Kayanın düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mahalle sakinlerinden Şeyhmuş Yeşildağ, "Sabahtı damın üstüne gelmiştik, birden baktık dağdan ses gelmeye başladı, bende o esnada cep telefonuyla çekim yapıyordum. Aniden dağdan büyük bir kaya parçası koptu ve damın üstüne düştü. Damın üstünde bulunanlar sağa sola kaçışmaya başladı, her yer duman oldu. Çok korktuk, çok şükür cana bir şey olmadı" diye konuştu.

Olay yerinde incelemeler yapan AFAD ekibi daha sonra mahalleden ayrıldı.