Web TV Yaşam Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

23.11.2019 | 17:57

Mersin açıklarında balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı. Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığı ile fotoğraf çekilirken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"YAKLAŞIK 4 METRE UZUNLUĞUNDA, 350 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA"
Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "15 Eylül itibariyle av yasağımız kalkmıştı. O günden beri balık sezonumuz açıktır. Normalde bu balıklara biz Nisan, Mayıs, Haziran aylarına doğru yani havaların sıcak olduğu dönemlerde rastlıyorduk. Avcı bir balıktır. Genelde sardalye ve palamut sürülerine saldırır. Bu köpek balığı da yine bu balıklara saldırırken, balıkçılarımız ağlarına takılmış ve mecburen çekmek zorunda kaldılar. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 350 kilogram ağırlığındadır. Biz bunların ciğerlerini de söktük" dedi.

"BU BALIK İNSANLARIN YÜZDÜĞÜ SAHALARA GELMEZ"
Köpek balığı ciğerinin kansere faydalı bir ürün olduğunu söyleyen Polat, "Çünkü biz kür olarak kanser hastalarına veriyoruz. Bu balığında ciğerini derneğimize kayıtlı kanser hastalarına ücretsiz dağıtacağız. Bunun ciğerinde birçok vitamin var. Denizde kansere yakalanmayan tek hayvan köpek balığıdır. Köpek balığı hiç uyumaz, okyanusta hiçbir canlının yaşamadığı alanlara bile girebilirler. Burunları bir sensör gibidir. Kilometre uzaklıktaki bir kan kokusunu bile alabilirler. Ancak bu balık insanların yüzdüğü sahalara gelmez. Köpek balığı 12 mil açıktan sonra karşınıza çıkabilir. Zaten 12 mil açıkta da yüzen bir insan yok. Biz sahillerde köpek balıklarına saldırıyı filmlerde görebiliriz. Bu pamuk cinsi bir köpek balığıdır. Zaten insanları gördüğü zaman zarar verebilen bir balık değildir. Köpek balığının bir özelliği de balon balığını yiyebilen birkaç türden biridir. Yani doğanın dengesine katkıda bulunan en büyük balık türlerinden biridir" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:23
Çekici, lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı 23.11.2019 | 17:57
01:11
Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor 23.11.2019 | 17:57
04:51
Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı 23.11.2019 | 17:57
01:34
Kuyumcuda beğendiği bilezikleri eşine verdi, daha sonra eşini tanımadığını iddia etti 23.11.2019 | 17:57
02:05
Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı 23.11.2019 | 17:57
01:54
Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolden çıkan otomobil yayaları böyle altına aldı 23.11.2019 | 17:57
00:25
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe 23.11.2019 | 12:45
00:31
Kadın tuzağıyla şantaj yapan çete çökertildi 23.11.2019 | 11:30
02:06
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 23.11.2019 | 11:18
05:17
20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar 22.11.2019 | 18:15
00:54
İstanbul Esenyurt'ta araç sürücüsünün yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada! 22.11.2019 | 16:11
00:31
İstanbul'da TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü! 22.11.2019 | 14:25
00:22
Siirt'te teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi 22.11.2019 | 14:23
00:56
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi 22.11.2019 | 14:21
02:12:52
Müge Anlı canlı yayını (22 Kasım 2019 Cuma) tamamı kesintisiz tek parça izle! Katili açıklamak üzereyken... 22.11.2019 | 13:54
02:47
Amaç 'EYT' üzerinden siyasi rant mı? 22.11.2019 | 12:20
16:59
Müge Anlı, Palu Ailesi olayında yeni ortaya çıkan kan donduran detayları canlı yayında paylaştı! (22 Kasım 2019 Cuma) 22.11.2019 | 10:57
07:04
Otomobil hırsızlığından dram çıktı 22.11.2019 | 10:43
00:49
Adana'da tornavida ile gasp yapan zanlılar tutuklandı 22.11.2019 | 11:08
03:49
Müge Anlı, Palu Ailesi dehşeti ile ilgili son dakika flaş gelişmeyi canlı yayında böyle duyurdu! (22 Kasım 2019 Cuma) 22.11.2019 | 10:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN