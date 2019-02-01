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Dev yasadışı bahis operasyonu: 300 gözaltı!

İstanbul merkezli Adana'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il de yasa dışı bahis oynatıldığı ileri sürülen 300 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır takip ettikleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için bugün şafak vakti düğmeye bastı. İstanbul merkezli aralarında Adana'nın da olduğu çok sayıda ilde 300 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken şüpheliler de tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.

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Dev yasadışı bahis operasyonu: 300 gözaltı!
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